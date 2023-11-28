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Различить натуральную молочную продукцию от содержащей растительные жиры станет проще

1:20
Общество

Роспотребнадзор предложил изменить правила выкладки молочной продукции на полки магазинов. Ценники натуральной молочки делать в зелёном цвете, а молоко или сыр с растительным сырьём в составе, к примеру, оранжевым.

Различить натуральную молочную продукцию от содержащей растительные жиры станет проще
Фото: https://www.thepioneerwoman.com is licensed under https://www.thepioneerwoman.com/food-cooking/cooking-tips-tutorials/a40364377/can-you-freeze-milk/

Председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала инициативу.

"Я думаю, это было бы для покупателя очень хорошо.  Если, например, я не хочу товар с заменителями, я должна сразу пойти к своей полке, скажем, зеленой", — аргументирует своё мнение эксперт.

Если предложение найдёт своё воплощение в жизнь, производители натуральной молочной продукции, считает специалист, только выиграют. Впрочем, прибыли не лишатся и те, кто снабжает рынок "молочкой" с растительными жирами.

"Они уже экономят на заменителе молочного жира. А если у покупателя нет денег, он купит эту их продукцию с заменителем. Я вам должна сказать, что эта продукция продается больше, чем ГОСТовская, потому что стоит меньше. Ну что, будут честно продавать свою продукцию с заменителями", — считает собеседница издания.

Ожидается, что уже на этой неделе документ с нововведением поступит на обсуждение экспертного сообщества.

 

 

 

Молоко: польза или вред?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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