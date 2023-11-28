ВЦИОМ подсчитал "несчастных" россиян: только четверть нуждается в Минсчастья РФ

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Всероссийский центр изучения общественного мнения подсчитал, нужно ли гражданам России Министерство счастья. Так, против нового органа управления выступили 56 процентов респондентов.

Фото: commons.wikimedia. org

При этом 29 процентов из опрошенных признались, что несчастны.

"По данным опроса ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян (56 процентов) считают, что создание министерства счастья в России скорее не нужно, 23 процента опрошенных полагают, что скорее нужно, 21 процент затруднились с ответом", — цитирует директора ВЦИОМ-Консалтинг Алексея Верижникова РИА Новости.

По словам Верижникова, затруднительно предположить, как именно для работы законопроекта по министерству выработать методику оценки "счастливых и несчастных" россиян, как оценить само счастье в доступном эквиваленте.

Так, большинство несогласных с созданием Минсчастья России заявили, что для каждого счастье своё.