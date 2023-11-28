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ВЦИОМ подсчитал "несчастных" россиян: только четверть нуждается в Минсчастья РФ

1:03
Общество

Всероссийский центр изучения общественного мнения подсчитал, нужно ли гражданам России Министерство счастья. Так, против нового органа управления выступили 56 процентов респондентов.

ВЦИОМ подсчитал "несчастных" россиян: только четверть нуждается в Минсчастья РФ
Фото: commons.wikimedia. org

При этом 29 процентов из опрошенных признались, что несчастны.

"По данным опроса ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян (56 процентов) считают, что создание министерства счастья в России скорее не нужно, 23 процента опрошенных полагают, что скорее нужно, 21 процент затруднились с ответом", — цитирует директора ВЦИОМ-Консалтинг Алексея Верижникова РИА Новости.

По словам Верижникова, затруднительно предположить, как именно для работы законопроекта по министерству выработать методику оценки "счастливых и несчастных" россиян, как оценить само счастье в доступном эквиваленте.

Так, большинство несогласных с созданием Минсчастья России заявили, что для каждого счастье своё.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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