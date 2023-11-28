С инициативой "дополнительных" запретов для нелегальных мигрантов выступили в МВД России. Так, им могут не разрешать водить машину и получать права.
По данным ведомства, разрабатывается вопрос о вводе контролируемого пребывания. Кроме водительских прав и покупки авто, мигрантам могут запретить регистрировать себя как юридическое лицо и покупать недвижимость.
"Установление запрета на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин", — цитирует документ ТАСС.
Речь идёт о тех мигрантах, которые не выполнили требования законодательства России и находятся на территории страны незаконно.
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