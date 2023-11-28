Нелегальным мигрантам в России могут запретить водить машину и получать права

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

С инициативой "дополнительных" запретов для нелегальных мигрантов выступили в МВД России. Так, им могут не разрешать водить машину и получать права.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

По данным ведомства, разрабатывается вопрос о вводе контролируемого пребывания. Кроме водительских прав и покупки авто, мигрантам могут запретить регистрировать себя как юридическое лицо и покупать недвижимость.

"Установление запрета на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин", — цитирует документ ТАСС.

Речь идёт о тех мигрантах, которые не выполнили требования законодательства России и находятся на территории страны незаконно.