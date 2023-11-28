Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил россиян о надвигающимся штормовом ветре. По прогнозам ВНИИ ГОЧС, непогода придёт в 15 регионов страны.
Так, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду и сопровождаться обильными осадками до 25 миллиметров.
"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Согласно данным, под угрозой штормового ветра оказались: Краснодарский край, Ставропольская, Красноярская области, Камчатский краях, Адыгея, Крым.
Кроме того непогода придёт на Чукотку, в Ленинградскую область и ряд других регионов страны.
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