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ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России

0:59
Общество

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил россиян о надвигающимся штормовом ветре. По прогнозам ВНИИ ГОЧС, непогода придёт в 15 регионов страны.

ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Фото: "Rain Storm Colorado Springs Colorado" by Brokentaco is licensed under CC BY 2.0.

Так, порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду и сопровождаться обильными осадками до 25 миллиметров.

"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населённых пунктов из-за порывов ветра до 30 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Согласно данным, под угрозой штормового ветра оказались: Краснодарский край, Ставропольская, Красноярская области, Камчатский краях, Адыгея, Крым.

Кроме того непогода придёт на Чукотку, в Ленинградскую область и ряд других регионов страны. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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