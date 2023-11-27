В Карелии опровергли слух о возмущении жителей мигрантами на границе с Финляндией

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

В социальных сетях появилась информация о том, что жители Карелии противятся пребыванию сотен россиян в лагерях для мигрантов на российско-финской границе.

Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Жительница Карелии ранее разместила пост в соцсетях, в котором утверждалось, что местные жители выступают против пребывания россиян в лагерях для мигрантов на российско-финской границе. В сообщении было заявлено, что содержание лагерей и работа сотрудников МЧС финансируются обычными жителями Карелии. Пост содержал ультиматум, угрожая, что если проблема не решится к определенной дате, жители Карелии примут меры самостоятельно, сообщает nashgorod.ru.

Однако выяснилось, что информация была ложной, и пост был вскоре удален. Пресс-служба МЧС Карелии заявила, что они не имеют отношения к ситуации, и на российско-финской границе нет лагерей. Возможно, пост касался пунктов обогрева для мигрантов, не из России, которые были установлены рядом с границей 19 ноября и демонтированы 20 ноября.

Глава Карелии Артур Парфенчиков также подтвердил отсутствие скоплений беженцев на приграничных территориях и сообщил об организации временного пункта обогрева у международного пункта пропуска Люття из-за скопления мигрантов. Однако на данный момент подобных скоплений не зафиксировано.