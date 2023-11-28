Утверждён новый график выхода на пенсию для мужчин и женщин в 2024 году

В 2024 году вступят в силу новые правила выхода на пенсию по старости, сопровождаемые увеличением пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а также введением переходного периода.

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Вместе с изменением возраста будет установлено требование иметь определенный минимальный стаж и определенное количество пенсионных баллов. В 2024 году женщины, родившиеся в 1966 году, смогут выйти на пенсию, когда им исполнится 58 лет, а мужчины, родившиеся в 1961 году, — когда им исполнится 63 года. Условия досрочного выхода на пенсию практически не изменились. Женщины могут получить пенсию в возрасте 50 лет, если они родили и воспитали пятерых детей.

Кроме того, женщины, достигшие 45-летнего возраста, и мужчины, достигшие 50-летнего возраста, также имеют право на досрочную пенсию.

Также существует возможность досрочного выхода на пенсию для тех, у кого большой трудовой стаж. Женщинам необходимо отработать не менее 37 лет, а мужчинам — не менее 42 лет. В этом случае они смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. Требования к минимальному стажу и количеству пенсионных баллов одинаковы как для мужчин, так и для женщин — не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного балла.