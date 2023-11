В 2024 году вступят в силу новые правила выхода на пенсию по старости, сопровождаемые увеличением пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а также введением переходного периода.

