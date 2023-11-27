Ученые нашли способ избавиться от беcсоницы

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Американские ученые доказали, что блокировка одного из белков у мышей способствует улучшению глубокого сна. Этот белок может быть ключевой целью для разработки новых препаратов в лечении хронической бессонницы. Факт того, что глубокий сон является основной физиологической потребностью, был давно установлен. Недостаток этого сна приводит к нарушениям множества процессов в организме.

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Американские исследователи провели анализ нейронов в области мозга мышей, ответственной за регуляцию сна и бодрствования. Используя систему редактирования генов CRISPR-Cas9, они "выключили" ген, связанный с работой одного из рецепторов центральной нервной системы у мышей. В результате активность дельта-ритма у мышей увеличилась, что привело к улучшению глубокого сна.

Ученые считают, что эти результаты могут послужить основой для разработки новых методов лечения нарушений сна. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.