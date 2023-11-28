В Вологодской области заменят около 240 лифтов до истечения срока службы

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Коммунальные службы Вологодской области планируют провести замену 238 лифтов, отслуживших свой срок, в жилых многоквартирных домах до 1 сентября 2024 года. В соответствии с техническим регламентом, все лифты, достигшие конца срока эксплуатации, должны быть заменены к 15 февраля 2025 года. Однако региональные власти приняли решение об ускоренной замене, как было объявлено в пресс-релизе губернатора.

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"Я видел, в каком состоянии находятся лифты в наших многоквартирных домах. В связи с этим врио губернатора разработал решение о замене 238 лифтов, которые финансируются из общего счета фонда капитального ремонта", — подчеркнула пресс-служба, цитируя заявление врио губернатора Георгия Филимонова.

Была проведена значительная работа по подготовке списка адресов для замены лифтов, которая будет осуществлена в домах городов Вологды и Череповца. Руководство региона поручило обеспечить необходимое финансирование до 31 декабря.