Замглавы Минтранса РФ Игоря Чалика, отвечающего за авиацию, отправили в отставку.
Замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик, курирующий вопросы авиации, освобождён от должности. Документ об отставке подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Официальная причина отстаки Чалика звучит так — "в связи с истечением срока действия служебного контракта".
Ранее сообщалось, что генерал ВСУ предложил отправить Валерия Залужного в отставку.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.