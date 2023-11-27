Новое правило вводится для всех, у кого в квартире есть счетчики

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Адвокат Максим Иванов поделился с россиянами новостью о последнем изменении в законодательстве, касающемся ситуаций периодической проверки приборов учета в жилых помещениях, сообщает PRIMPRESS.

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Он подчеркнул, что теперь управляющие компании не имеют права требовать от владельцев квартир предоставление документов, подтверждающих проведение проверки счетчиков. Вся информация о таких проверках доступна в унифицированной базе данных Росреестра, и управляющие компании могут обращаться к ней для получения необходимой информации.

Многие управляющие компании до сих пор настаивают на предоставлении жильцами документов о проверке счетчиков, грозя начислением платы за водоснабжение по повышенным тарифам в случае отсутствия соответствующей документации.

Такие действия со стороны коммунальных служб признаются незаконными, как подтверждено высшим судебным органом России. Соответствующая информация хранится в специализированных базах данных, и гражданам больше не требуется предоставлять документы управляющим компаниям для подтверждения проверки счетчиков, пояснил юрист.