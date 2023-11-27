Адвокат Максим Иванов поделился с россиянами новостью о последнем изменении в законодательстве, касающемся ситуаций периодической проверки приборов учета в жилых помещениях, сообщает PRIMPRESS.
Он подчеркнул, что теперь управляющие компании не имеют права требовать от владельцев квартир предоставление документов, подтверждающих проведение проверки счетчиков. Вся информация о таких проверках доступна в унифицированной базе данных Росреестра, и управляющие компании могут обращаться к ней для получения необходимой информации.
Многие управляющие компании до сих пор настаивают на предоставлении жильцами документов о проверке счетчиков, грозя начислением платы за водоснабжение по повышенным тарифам в случае отсутствия соответствующей документации.
Такие действия со стороны коммунальных служб признаются незаконными, как подтверждено высшим судебным органом России. Соответствующая информация хранится в специализированных базах данных, и гражданам больше не требуется предоставлять документы управляющим компаниям для подтверждения проверки счетчиков, пояснил юрист.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.