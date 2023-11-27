Новосибирский бизнесмен Алексей Хозяйкин уже несколько лет придерживается необычной идеи: он решил подвергнуть своего ушедшего отца криозаморозке, надеясь на будущее его возрождение. Теперь он обращает свое внимание на новый проект: создание маркетплейса, направленного на поддержку научных исследований в области борьбы со старением.
Хозяйкин заплатил 700 тысяч рублей компании "КриоРус", которая специализируется на криогенной заморозке тел умерших людей и животных, заключив с ними контракт на сто лет еще до смерти его отца.
"Мой отец ушел от нас рано из-за рака легких, ему было всего 56 лет. Я верю, что через тридцать лет наука будет способна вернуть людей к жизни из состояния криогенного анабиоза. В тот момент отец сможет снова наслаждаться этим миром, а его воспоминания будут восстановлены, а тело — напечатано на 3D-принтере", — говорит Алексей Хозяйкин.
Бизнесмен мечтает о времени, когда наука сможет победить проблему старения и продлить человеческую жизнь. Он даже готов внести свой вклад и помочь ученым через создание маркетплейса. В случае популярности этой платформы все собранные средства будут направлены в научные лаборатории, сообщает atas.info.
"Главная цель маркетплейса — поддержка научных технологий, направленных на победу над старением. Просто используя его, вы получаете токены для оплаты технологий продления жизни и эпигенетического омоложения. Я уверен, что мы сможем одолеть старение", — заявляет предприниматель.
Тем не менее, многие считают идею Алексея Хозяйкина либо чересчур романтичной, либо подозрительной на мошенническую деятельность.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.