Новосибирец стремится победить старение и создал маркетплейс для науки

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Новосибирский бизнесмен Алексей Хозяйкин уже несколько лет придерживается необычной идеи: он решил подвергнуть своего ушедшего отца криозаморозке, надеясь на будущее его возрождение. Теперь он обращает свое внимание на новый проект: создание маркетплейса, направленного на поддержку научных исследований в области борьбы со старением.

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Хозяйкин заплатил 700 тысяч рублей компании "КриоРус", которая специализируется на криогенной заморозке тел умерших людей и животных, заключив с ними контракт на сто лет еще до смерти его отца.

"Мой отец ушел от нас рано из-за рака легких, ему было всего 56 лет. Я верю, что через тридцать лет наука будет способна вернуть людей к жизни из состояния криогенного анабиоза. В тот момент отец сможет снова наслаждаться этим миром, а его воспоминания будут восстановлены, а тело — напечатано на 3D-принтере", — говорит Алексей Хозяйкин.

Бизнесмен мечтает о времени, когда наука сможет победить проблему старения и продлить человеческую жизнь. Он даже готов внести свой вклад и помочь ученым через создание маркетплейса. В случае популярности этой платформы все собранные средства будут направлены в научные лаборатории, сообщает atas.info.

"Главная цель маркетплейса — поддержка научных технологий, направленных на победу над старением. Просто используя его, вы получаете токены для оплаты технологий продления жизни и эпигенетического омоложения. Я уверен, что мы сможем одолеть старение", — заявляет предприниматель.

Тем не менее, многие считают идею Алексея Хозяйкина либо чересчур романтичной, либо подозрительной на мошенническую деятельность.