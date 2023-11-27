ФСБ пришла с обысками к производителю популярного пива

Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе в Ставропольском крае. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"По информации издания, обыски проводятся на производственной площадке завода в связи с обнаружением схемы скрытого производства пива", — отмечается в статье.
Пока что сама компания не подтвердила факт проведения обысков.
Ипатовский пивоваренный завод изготавливает популярные марки пива, такие как "Живое", "Лебердон", а также производит энергетические напитки и лимонады Mirax. По данным предприятия, их продукция поступает в продажу в крупные розничные сети, такие как "Пятерочка" и "Магнит".
Владельцем завода является предприниматель Михаил Харин, который занимает должность генерального директора.
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