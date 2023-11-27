ФСБ пришла с обысками к производителю популярного пива

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе в Ставропольском крае. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

"По информации издания, обыски проводятся на производственной площадке завода в связи с обнаружением схемы скрытого производства пива", — отмечается в статье.

Пока что сама компания не подтвердила факт проведения обысков.

Ипатовский пивоваренный завод изготавливает популярные марки пива, такие как "Живое", "Лебердон", а также производит энергетические напитки и лимонады Mirax. По данным предприятия, их продукция поступает в продажу в крупные розничные сети, такие как "Пятерочка" и "Магнит".

Владельцем завода является предприниматель Михаил Харин, который занимает должность генерального директора.