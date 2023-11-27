В Коми нашли способ сократить число абортов в РФ: микроавтобус семье

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В Республике Коми удалось сократить количество абортов, совершаемых не по медицинским показаниям, а по инициативе женщин.

Фото: flickr. com

Об этом сообщил глава Республики, сопредседатель регионального отделения ВРНС Владимир Уйба.

"Мы считаем, что действовать надо не запретами, а мерами социальной поддержки беременных женщин и семей, уже имеющих детей", — на заседании демографической сессии XXV Всемирного Русского Народного Собора отметил он.

Уйба пояснил, что по статистике, значительное количество абортов в РФ делают женщины, которые уже имеют детей.

Одна из мер, введённых в регионе — обязательные выплаты многодетным родителям на покупку микроавтобусов и других автотранспортных средств, с которыми можно комфортно перемещаться семьёй, цитирует "Царьград" главу Коми.

Сейчас эту помощь уже получили 56 многодетных семей. В республике также разработали и приняли комплексную программу по сохранению репродуктивного здоровья, подытожил Уйба.