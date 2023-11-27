В Республике Коми удалось сократить количество абортов, совершаемых не по медицинским показаниям, а по инициативе женщин.
Об этом сообщил глава Республики, сопредседатель регионального отделения ВРНС Владимир Уйба.
"Мы считаем, что действовать надо не запретами, а мерами социальной поддержки беременных женщин и семей, уже имеющих детей", — на заседании демографической сессии XXV Всемирного Русского Народного Собора отметил он.
Уйба пояснил, что по статистике, значительное количество абортов в РФ делают женщины, которые уже имеют детей.
Одна из мер, введённых в регионе — обязательные выплаты многодетным родителям на покупку микроавтобусов и других автотранспортных средств, с которыми можно комфортно перемещаться семьёй, цитирует "Царьград" главу Коми.
Сейчас эту помощь уже получили 56 многодетных семей. В республике также разработали и приняли комплексную программу по сохранению репродуктивного здоровья, подытожил Уйба.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.