Совфед РФ предупредил Запад о последствиях призывов к беспорядкам в России

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В британском СМИ The Telegraph 25 ноября была опубликована статья, которая фактически призывает к беспорядкам и массовым протестам в России. Глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в интервью "Парламентской газете" заявил, что публикация требует реакции соответствующих органов в РФ.

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"На мой взгляд, это сигнал, что русофобская публика на Западе выходит, скажем так, на новый уровень — после серии провалов антироссийской политики они хотят дестабилизировать Россию уже любой ценой, пользуясь более агрессивными и экстремистскими способами" — заявил Климов.

В материале "Парламентской газеты" также говорится, что выборы 2024 года могут стать "окном возможностей" для провокаций. Основные методы — организация конфликтов на межнациональной почве.

Сенатор также подчеркнул, что уголовно-процессуальный кодекс РФ дает возможность привлекать к уголовной ответственности лицо, даже если оно не являются гражданином РФ и не находится в стране.