Президент России Владимир Путин доехал до работы в Кремль еще до мощного снегопада, который в ночь на 27 ноября накрыл Москву и утром помешал многим москвичам вовремя добраться до своих рабочих мест.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что из-за времени поездки президенту было проще добраться до работы, чем остальным жителям российской столицы.
"Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. Точно [не скажу], но, по-моему, до того, как все совсем завалило", — сообщил официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.
Журналисты напомнили пресс-секретарю президента РФ, что снегопад начался в Москве в ночь на 27 ноября. Однако, Песков из-за вопросов соблюдения безопансности главы государства не сообщил, когда Владимир Путин конкретно прибыл в Кремль.
Также Песков отметил, что зима и снег приходят в Москву каждый год, поэтому "ничего необычного не произошло".
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.