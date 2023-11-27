Песков: президент Путин добрался на работу в Кремль до начала снегопада

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин доехал до работы в Кремль еще до мощного снегопада, который в ночь на 27 ноября накрыл Москву и утром помешал многим москвичам вовремя добраться до своих рабочих мест.

Фото: pxfuel.com

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что из-за времени поездки президенту было проще добраться до работы, чем остальным жителям российской столицы.

"Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. Точно [не скажу], но, по-моему, до того, как все совсем завалило", — сообщил официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Журналисты напомнили пресс-секретарю президента РФ, что снегопад начался в Москве в ночь на 27 ноября. Однако, Песков из-за вопросов соблюдения безопансности главы государства не сообщил, когда Владимир Путин конкретно прибыл в Кремль.

Также Песков отметил, что зима и снег приходят в Москву каждый год, поэтому "ничего необычного не произошло".