В Кремле объяснили, как Путин преодолевает снегопад в пути на работу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов относительно того, как глава государства Владимир Путин добирался на работу в условиях мощного снегопада.

Фото: openverse by Petr Magera is licensed under CC BY 2.0

По его словам, российский лидер отправился на работу до начала снегопада, поэтому его поездка была "не так тяжела, как у остальных москвичей".

Песков подчеркнул, что ничего необычного не произошло, так как зима и снег в Москве — ежегодное явление.

Добавив, что дорога на работу была не легкой для всех горожан, он отметил, что "никто не опоздал".

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