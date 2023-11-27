В Кремле объяснили, как Путин преодолевает снегопад в пути на работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов относительно того, как глава государства Владимир Путин добирался на работу в условиях мощного снегопада.
По его словам, российский лидер отправился на работу до начала снегопада, поэтому его поездка была "не так тяжела, как у остальных москвичей".
Песков подчеркнул, что ничего необычного не произошло, так как зима и снег в Москве — ежегодное явление.
Добавив, что дорога на работу была не легкой для всех горожан, он отметил, что "никто не опоздал".
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.