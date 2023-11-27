Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Финляндия и Европейский союз (ЕС) по границам Frontex урегулируют ситуацию на границе с РФ. Информацию об этом приводит РИА Новости.
Генсек дал оценку вероятному вмешательству в ситуацию и отметил, что в финскую столицу не поступали запросы о военной помощи от НАТО для того, чтобы усилить приграничный контроль.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО приветствует меры, которые приняла Финляндия.
Известно, что в министерствах Финляндии решается вопрос о полном закрытии границ с Россией. В настоящее время один КПП остаётся открытым.
Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало, что Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с РФ.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.