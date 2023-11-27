Прилепин о снежном буране в Киеве: две-три недели такой погоды в Европе, и мы выиграем

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель Захар Прилепин считает, что разбушевавшаяся непогода в Европе позволит России победить.

Фото: TG-канал Евгения Тишковца

Прилепин опубликовал кадры снежных заносов в Киеве, где работает спецтехника.

"Нам надо две-три твёрдые недели такой погоды в Европе. И мы выиграем", — написал литератор в своём Telegram-канале

Он попросил, чтобы повторились погодные условия, которые были во время битвы под Сталинградом.

"Всем выгодно. Всего две-три недели не самого сильного мороза и нечестно злого бурана", — выразил своё мнение Прилепин.

Ранее Захар Прилепин напомнил телеведущему Ивану Урганту о прадеде офицере НКВД и бабушке, великой советской актрисе.