Писатель Захар Прилепин считает, что разбушевавшаяся непогода в Европе позволит России победить.
Прилепин опубликовал кадры снежных заносов в Киеве, где работает спецтехника.
"Нам надо две-три твёрдые недели такой погоды в Европе. И мы выиграем", — написал литератор в своём Telegram-канале
Он попросил, чтобы повторились погодные условия, которые были во время битвы под Сталинградом.
"Всем выгодно. Всего две-три недели не самого сильного мороза и нечестно злого бурана", — выразил своё мнение Прилепин.
Ранее Захар Прилепин напомнил телеведущему Ивану Урганту о прадеде офицере НКВД и бабушке, великой советской актрисе.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.