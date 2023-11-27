Губернатор Ростовской области Голубев: в регионе ведутся восстановительные работы после шторма

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ростовской области из-за шторма службы экстренного реагирования объявили режим повышенной готовности. Более 5,5 тысячи специалистов служб экстренного реагирования будут привлечены для помощи людям. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Он отметил, что самая неблагоприятная обстановка зафиксирована в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, а также в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

После того, как были повреждены электросети, без энергии в регионе остались 100 тысяч жителей. В настоящее время спецслужбы в составе 113 бригад ведут работы по восстановлению.

Также отмечается, что в нескольких районах из-за затоплений закрыто движение на участках дорог. Речь идёт о Ейск-Азове, Морском Чулеке, Задонье, курортах Береговое и Дугино. Их этих мест проведена эвакуация 20 человек.

Глава республики Крым, в свою очередь, заявил, что масштабы разрушений в регионе после ночного шторма очень большие, а сумму ущерба властям еще предстоит оценить.

Ранее сообщалось, что после "шторма века" резко выросли продажи алкоголя в российских регионах, которые больше всего пострадали от стихии.