"Не хотят проблем с законом": светская львица Кравец рассказала, почему олигархи Рублевки закрыли двери для Пугачевой

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Обитатели элитных особняков в подмосковной Рублевке, которые раньше охотно приглашали в гости к себе Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, теперь сторонятся уехавших из России артистов.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

О перемене отношения олигархов к чете Пугачевой-Галкина* в беседе с изданием "АиФ" рассказала актриса, модель и певица Алена Кравец в разговоре с сайтом aif. ru.

По словам 38-летней светской львицы, если до начала СВО и бегства ряда артистов из России, появление Аллы Борисовны и Максима в доме у олигарха повышало его статус, то теперь это, наоборот, может бизнесмена дискредитировать.

"Если ты водишься с Пугачевой и ее мужем, значит, поддерживаешь их антироссийские взгляды, а это не приемлется", — считает Кравец.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

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