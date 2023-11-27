Обитатели элитных особняков в подмосковной Рублевке, которые раньше охотно приглашали в гости к себе Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, теперь сторонятся уехавших из России артистов.
О перемене отношения олигархов к чете Пугачевой-Галкина* в беседе с изданием "АиФ" рассказала актриса, модель и певица Алена Кравец в разговоре с сайтом aif. ru.
По словам 38-летней светской львицы, если до начала СВО и бегства ряда артистов из России, появление Аллы Борисовны и Максима в доме у олигарха повышало его статус, то теперь это, наоборот, может бизнесмена дискредитировать.
"Если ты водишься с Пугачевой и ее мужем, значит, поддерживаешь их антироссийские взгляды, а это не приемлется", — считает Кравец.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.