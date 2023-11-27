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"Не хотят проблем с законом": светская львица Кравец рассказала, почему олигархи Рублевки закрыли двери для Пугачевой

0:54
Общество

Обитатели элитных особняков в подмосковной Рублевке, которые раньше охотно приглашали в гости к себе Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, теперь сторонятся уехавших из России артистов.

"Не хотят проблем с законом": светская львица Кравец рассказала, почему олигархи Рублевки закрыли двери для Пугачевой
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

О перемене отношения олигархов к чете Пугачевой-Галкина* в беседе с изданием "АиФ" рассказала актриса, модель и певица Алена Кравец в разговоре с сайтом aif. ru.

По словам 38-летней светской львицы, если до начала СВО и бегства ряда артистов из России, появление Аллы Борисовны и Максима в доме у олигарха повышало его статус, то теперь это, наоборот, может бизнесмена дискредитировать.

"Если ты водишься с Пугачевой и ее мужем, значит, поддерживаешь их антироссийские взгляды, а это не приемлется", — считает Кравец.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

Как живут олигархи на Рублевке
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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