Helsingin Sanomat: Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Финляндия собирается прекратить принимать просителей убежища на границе с РФ. Информацию об этом приводит Helsingin Sanomat.

Отмечается, что за 25 и 26 ноября один работающий КПП на границе пересекли 58 человек, сделавших запрос на получение убежища в Финляндии.

Ранее финское СМИ сообщало о готовности страны при необходимости закрыть все КПП на границе с РФ. Об этом сообщал руководитель финского правительства Петтери Орпо. Он отметил, что прием запросов на получение убежища сосредоточат в других местах. Заявления будут приниматься в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

На сегодняшний день закрыты семь из восьми КПП на сухопутной границе Финляндии и РФ. Пока что мера действует до 23 декабря.

Ранее Финляндия сообщала МИД РФ о причине закрытия границ.

Российские политологи в интервью Pravda. Ru также рассказали о будущем отношений России и Финляндии после закрытия границ.