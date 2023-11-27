"Шторм века": в Крыму погиб мужчина, который пошел смотреть на большие волны

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Стало известно о первом погибшем жителе Крыма: полуостров сегодня ночью перенес сильнейший удар стихии.

Фото: https://thelivingmoon.com/45jack_files/04images/Geology/3137804071_fe9c7253f2_b.jpg

Погиб 50-летний житель села Морское, расположенного недалеко от Судака, сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчина пошел посмотреть на большие волны на море и домой не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в экстренные службы и спасателям, но тщетно.

Ранее власти Крыма назвали трагедией для всего полуострова последствия "шторма века", ущерб от которого еще предстоит оценить. Сообщается, что несколько человек пропали без вести.