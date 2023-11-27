Стало известно о первом погибшем жителе Крыма: полуостров сегодня ночью перенес сильнейший удар стихии.
Погиб 50-летний житель села Морское, расположенного недалеко от Судака, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчина пошел посмотреть на большие волны на море и домой не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в экстренные службы и спасателям, но тщетно.
Ранее власти Крыма назвали трагедией для всего полуострова последствия "шторма века", ущерб от которого еще предстоит оценить. Сообщается, что несколько человек пропали без вести.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.