В Москве 25-летнего студента магистратуры отправили на службы в армию, когда он принёс в военкомат документы, подтверждающие право на отсрочку.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", в военкомате не приняли во внимание учёбу студента в вузе. Молодого человека вызвали по повестке. Он лично явился в военкомат, предъявив справку с места учёбы.
После этого студента заставили пройти медкомиссию, а после отправили на сборный пункт на Угрешской. По словам родных молодого человека, связь с ним пропала.
Семья парня пытается оспорить призыв, обращаясь в прокуратуру, суд и к депутатам.
Ранее сообщалось, что в Самарской области родственники мобилизованных потребовали вернуть военнослужащих домой.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.