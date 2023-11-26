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В Москве военкомат отправил служить студента, когда парень принёс документы из вуза

0:51
Общество

В Москве 25-летнего студента магистратуры отправили на службы в армию, когда он принёс в военкомат документы, подтверждающие право на отсрочку. 

В Москве военкомат отправил служить студента, когда парень принёс документы из вуза
Фото: Мацква.ру is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", в военкомате не приняли во внимание учёбу студента в вузе. Молодого человека вызвали по повестке. Он лично явился в военкомат, предъявив справку с места учёбы. 

После этого студента заставили пройти медкомиссию, а после отправили на сборный пункт на Угрешской. По словам родных молодого человека, связь с ним пропала.

Семья парня пытается оспорить призыв, обращаясь в прокуратуру, суд и к депутатам.

Ранее сообщалось, что в Самарской области родственники мобилизованных потребовали вернуть военнослужащих домой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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