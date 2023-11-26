Латвия и Армения вошли в пятерку крупнейших поставщиков виски в РФ

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В 2023 году Армения заняла пятое место в рейтинге крупнейших импортеров виски в Россию, вытеснив Испанию с этой позиции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные поставщиков за январь-сентябрь текущего и прошлого года.

Фото: openverse.org by Dominick Guzzo is licensed under CC BY 2.0.

Согласно материалу, в 2022 году Армения занимала шестое место в данном списке. Однако в текущем году республика увеличила импорт виски в Россию до $5,6 млн, что позволило ей подняться на одну строчку в рейтинге.

По данным агентства, за первые девять месяцев текущего года Москва импортировала виски общей стоимостью $262,5 млн, что почти в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Лидером в поставках виски в Россию стала Латвия, где местные компании поставили продукцию на сумму $190,6 млн, превысив прошлогодний показатель более чем в шесть раз. Литва заняла второе место, увеличив объем поставок в девять раз до $28,9 млн.

В рейтинге также выделяются Великобритания и Франция, занимающие третье и четвертое места соответственно. Они импортировали виски на сумму $10,4 млн и $7 млн соответственно, уточняется в материале.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил, что лидерство Латвии в рейтинге связано с реэкспортом продукции. Из-за санкций многие зарубежные компании предпочитают избегать рисков и выбирают Прибалтийскую республику в качестве конечной точки для поставок напитков в Россию. Латвийские компании в свою очередь направляют товары в Россию, и, по словам предпринимателя, изменения касаются только документооборота, в то время как логистическая цепочка осталась неизменной.









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