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Половина компаний в России поднимут зарплаты сотрудникам в 2024 году

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Общество

По результатам опроса SuperJob. ru, почти 69% россиян надеются на повышение заработной платы в 2024 году. Исследование также выявило, что чаще всего на повышение рассчитывают граждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (65%).

Половина компаний в России поднимут зарплаты сотрудникам в 2024 году
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Оптимистичнее всего на будущий год смотрят респонденты до 34 лет. Поднимая вопрос о финансовых ожиданиях, эксперты отмечают нервозность и неопределенность в обществе, а также указывают на факторы, такие как отток кадров за рубеж и переход в сферу военно-промышленного комплекса.

Руководитель консалтинговой компании, Наталья Горячая, отмечает, что государство имеет рычаги влияния, такие как ежегодная индексация зарплаты на уровень инфляции и административное давление, чтобы поддерживать уровень заработной платы в стране.

Повышение пенсий и зарплаты в 2024: Как это повлияет на вас?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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