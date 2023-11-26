Половина компаний в России поднимут зарплаты сотрудникам в 2024 году

По результатам опроса SuperJob. ru, почти 69% россиян надеются на повышение заработной платы в 2024 году. Исследование также выявило, что чаще всего на повышение рассчитывают граждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (65%).
Оптимистичнее всего на будущий год смотрят респонденты до 34 лет. Поднимая вопрос о финансовых ожиданиях, эксперты отмечают нервозность и неопределенность в обществе, а также указывают на факторы, такие как отток кадров за рубеж и переход в сферу военно-промышленного комплекса.
Руководитель консалтинговой компании, Наталья Горячая, отмечает, что государство имеет рычаги влияния, такие как ежегодная индексация зарплаты на уровень инфляции и административное давление, чтобы поддерживать уровень заработной платы в стране.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.