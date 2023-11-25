Россия начнёт переговоры о мире после своей победы

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Диалог о мире между Россией и Украиной возможен при одном условии — после военной победы ВС РФ.

Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом заявил замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.

Кремль не против продолжения контактов с Вашингтоном, но Москва не хотят видеть в США всемирного жандарма.

"Мы хорошо понимаем, что прежде, чем начнётся новый диалог, мы должны одержать Победу. Без Победы всё равно никто с нами не будет разговаривать на равных. Переговоры станут возможны, когда линия фронта пройдёт западнее Киева", — в интервью политологу Дмитрию Саймсу для передачи "Большая игра" отметил Малофеев.

Накануне он акцентировал внимание на том, что РФ должна победить на СВО, чтобы вернуть себе право называться Империей. А для этого нужно объединение русских.