Диалог о мире между Россией и Украиной возможен при одном условии — после военной победы ВС РФ.
Об этом заявил замглавы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев.
Кремль не против продолжения контактов с Вашингтоном, но Москва не хотят видеть в США всемирного жандарма.
"Мы хорошо понимаем, что прежде, чем начнётся новый диалог, мы должны одержать Победу. Без Победы всё равно никто с нами не будет разговаривать на равных. Переговоры станут возможны, когда линия фронта пройдёт западнее Киева", — в интервью политологу Дмитрию Саймсу для передачи "Большая игра" отметил Малофеев.
Накануне он акцентировал внимание на том, что РФ должна победить на СВО, чтобы вернуть себе право называться Империей. А для этого нужно объединение русских.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.