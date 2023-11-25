Специалисты модного бренда modi поделились советами по выбору цветовой гаммы для праздничной одежды в преддверии Нового года. Красный цвет считается удачным выбором, ассоциирующимся с роскошью, богатством и успехом, особенно в предстоящем году Дракона.
Зеленый, как символ природной энергии, также признан стильным вариантом для вечерних нарядов. Фиолетовый, особенно в ярких оттенках, предлагается как альтернатива, советуя избегать темно-фиолетовых.
Мужчинам рекомендуется обратить внимание на темные оттенки, такие как классический бордовый, совмещенный с галстуком или бабочкой. Эти советы помогут создать стильные и удачные образы для праздничных мероприятий.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.