Стилист назвал три цвета в одежде для встречи Нового года

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалисты модного бренда modi поделились советами по выбору цветовой гаммы для праздничной одежды в преддверии Нового года. Красный цвет считается удачным выбором, ассоциирующимся с роскошью, богатством и успехом, особенно в предстоящем году Дракона.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Зеленый, как символ природной энергии, также признан стильным вариантом для вечерних нарядов. Фиолетовый, особенно в ярких оттенках, предлагается как альтернатива, советуя избегать темно-фиолетовых.

Мужчинам рекомендуется обратить внимание на темные оттенки, такие как классический бордовый, совмещенный с галстуком или бабочкой. Эти советы помогут создать стильные и удачные образы для праздничных мероприятий.

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ новый 2024 год ЗЕЛЕНОГО ДРАКОНА. Цвет нового года.