Россиянам рассказали о 5 новых законах в декабре 2023 года

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В своем Telegram-канале "Юридические тонкости" Ирина Сивакова объяснила, что с декабря начнется сбор информации о происхождении и объеме твердых коммунальных отходов (ТКО). Этот шаг направлен на повышение прозрачности системы утилизации отходов в стране.

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С 1 декабря получатели пособий на рождение и детей до 17 лет будут получать уведомления на портале "Госуслуги", если по каким-либо причинам Социальный фонд России не сможет осуществить перевод денежных средств. Также граждан будут предупреждать об прекращении социальных выплат.

В декабре будет открыт доступ на портале "Госуслуги" для государственной регистрации аттракционов и выдачи свидетельства о соответствии образовательного процесса требованиям для подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин.

С 1 декабря владельцам информационных ресурсов будет обязательно обеспечивать авторизацию пользователей через портал "Госуслуги", телефонный номер или с использованием Единой биометрической системы, сообщает abnews.

С 11 декабря 2023 года граждане смогут обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в случае незаконного перевода пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. Это станет возможным в случае незаконного перечисления страховых взносов на накопительную пенсию без согласия гражданина из Социального фонда России в негосударственные пенсионные фонды или из одного фонда в другой. Теперь финансовый омбудсмен сможет вернуть пенсионные накопления без потери дохода от инвестиций.

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