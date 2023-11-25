Никита Михалков рассказал о пользе спецоперации на Украине для России: "СВО нам Бог послал"

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Режиссёр Никита Михалков пристыдил тех, кто ждёт окончания конфликта на Украине и возвращения к прежней жизни.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Кинодеятель заявил, что нельзя, чтобы одна часть страны воевала, а другая существовала в прежней парадигме. Он назвал это раздвоенностью.

Михалков рассказал, что обстоятельства заставляют вносить коррективы в свободы и в возможность иметь каждому своё мнение.

"Крамольная ужасная мысль, но СВО нам Бог послал просто для того, чтобы проснуться и увидеть, что есть что в нашей стране, а кто есть кто", — объяснил режиссёр.

Видео с выступления Михалкова опубликовал в своём Telegram-канале комбат "Востока" Александр Ходаковский.

Ранее Никита Михалков отказался работать с релокантами.