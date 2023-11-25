Режиссёр Никита Михалков пристыдил тех, кто ждёт окончания конфликта на Украине и возвращения к прежней жизни.
Кинодеятель заявил, что нельзя, чтобы одна часть страны воевала, а другая существовала в прежней парадигме. Он назвал это раздвоенностью.
Михалков рассказал, что обстоятельства заставляют вносить коррективы в свободы и в возможность иметь каждому своё мнение.
"Крамольная ужасная мысль, но СВО нам Бог послал просто для того, чтобы проснуться и увидеть, что есть что в нашей стране, а кто есть кто", — объяснил режиссёр.
Видео с выступления Михалкова опубликовал в своём Telegram-канале комбат "Востока" Александр Ходаковский.
Ранее Никита Михалков отказался работать с релокантами.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.