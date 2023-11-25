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Тюменский астролог назвала знаки, которые смогут поправить финансовое положение

3:34
Общество

В декабре наступает яркий и насыщенный период. Тюменский астролог Анастасия Казанцева говорит, что даже земной Меркурий в Козероге с 1 по 22 декабря не сможет сдержать творческую энергию, которая поможет всем реализовать интересные финансовые идеи. Она также отмечает, что Солнце в Козероге с 22 декабря будет призывать строить грандиозные планы на следующий год.

Тюменский астролог назвала знаки, которые смогут поправить финансовое положение
Фото: https://www.lifestyleasia.com/ind/astrology/the-latest/tarot-card-readings-what-is-it-and-how-can-you-do-it/

Казанцева поделилась астрологическим прогнозом на декабрь 2023 года.

Овен

У представителей этого знака будет много дел в преддверии нового года. Не стоит беспокоиться, так как всё можно успеть. Если у есть возможность, лучше отказаться от посещения новогодних мероприятий. Таким образом, можно сэкономить немалую сумму денег.

Телец

На работе возможны конфликты с коллегами, и даже с начальством. Специалист рекомендует быть осторожным и стараться сохранять спокойствие. Важно не поддаваться предновогодней суете.

Близнецы

Им придётся столкнуться с агрессией и завистью со стороны конкурентов. Может возникнуть даже конкуренция. Если не удастся разрешить ситуацию, дело может дойти до суда.

Рак

Важно не сидеть дома и не скрывать от мира. В этом месяце раков ждут интересные возможности и большая радость. Будут успешными как небольшие, так и крупные покупки.

Лев

Если будет предложена возможность сменить сферу деятельности, то лучше рассмотрите этот вариант. Перемены, происходящие в данный период, могут привести к росту карьеры. В конце месяца важно стараться избегать ненужных расходов.

Дева

Сотрудничество с коллегами может оказаться ненадёжным. Их действия могут поставить в затруднительное положение. Однако важно научиться адаптироваться к ситуации и людям — это поможет достичь успеха и получить дополнительный доход, передаёт 72.ru.

Весы

Можно ожидать отличных результатов своей работы. Важно не бояться ничего и продолжать двигаться вперёд. Главное — не нарушать своих обещаний.

Скорпион

Представителям этого знака придётся внезапно изменить множество планов с 12 декабря по 2 января. Будет необходимо сделать много работы, чтобы всё успеть в срок. Однако благодаря терпению всё изменится к лучшему.

Стрелец

В начале месяца будет сложно контролировать свои эмоции и финансы. Постоянство и терпение будут необходимы, так как результаты могут занять некоторое время. В конце декабря нужно стараться не занимать слишком много денег.

Козерог

Представителей этого знака ожидают необычные способы заработка, но на пути к успеху придётся преодолеть множество препятствий. Важно не упустить возможность достичь своих целей.

Водолей

Не самое подходящее время для приобретения недвижимости, бытовой техники или путешествий. Возможны проблемы, о которых не подозревали. Однако именно эти трудности могут стать толчком к успеху.

Рыбы

Важно не позволять другим оказывать влияние на представителей этого знака. В декабре есть вероятность покупки ненужных вещей. Только настойчивость поможет преодолеть трудности и справиться с внешним давлением.

Астрологический прогноз на декабрь 2023.Что ВАЖНО успеть до 2024?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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