Сенатор Ковитиди: главе СБУ нужно прекратить засматриваться на Крымский мост

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в настоящее время глава СБУ Украины Василий Малюк должен следить за ситуацией внутри Украины, а не на Крымском мосту. Её заявление прозвучало в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом, заявила сенатор, на Украине может случиться государственный переворот. Спасти её может только мирный договор с Россией, добавила сенатор.

Ранее сообщалось, что СБУ угрожал взорвать Крымский мост.

Также известно, что полковник Макгрегор заявил: Запад должен поставить вместо Зеленского того, кто готов к переговорам с Россией