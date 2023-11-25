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Сенатор Ковитиди: главе СБУ нужно прекратить засматриваться на Крымский мост

0:42
Общество

Член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в настоящее время глава СБУ Украины Василий Малюк должен следить за ситуацией внутри Украины, а не на Крымском мосту. Её заявление прозвучало в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Сенатор Ковитиди: главе СБУ нужно прекратить засматриваться на Крымский мост
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом, заявила сенатор, на Украине может случиться государственный переворот. Спасти её может только мирный договор с Россией, добавила сенатор.

Ранее сообщалось, что СБУ угрожал взорвать Крымский мост.

Также известно, что полковник Макгрегор заявил: Запад должен поставить вместо Зеленского того, кто готов к переговорам с Россией

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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