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В Ставропольском крае цена на бананы поднялась до 150 руб. за килограмм

1:17
Общество

В Ставропольском крае за последнюю неделю отмечено увеличение средней стоимости бананов, достигнувшей 149,8 рубля за килограмм, согласно данным Северо-Кавказстата. В начале года бананы стоили 111 рублей за килограмм, что свидетельствует о приросте цен на почти 40%.

В Ставропольском крае цена на бананы поднялась до 150 руб. за килограмм
Фото: openverse "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

Результаты мониторинга цен в магазинах Ставрополя указывают на текущую стоимость бананов в 150 рублей за килограмм. Тем не менее, также обнаружены варианты по 110 рублей за килограмм при наличии специальных скидок. Без учета скидок базовая цена товара установлена на уровне 140 рублей.

Согласно данным Росстата, к ноябрю средняя розничная цена на бананы в России выросла до 145,1 рубля за килограмм. В начале года эти же товары можно было приобрести за 103 рубля, сообщает newstracker.ru.

Важно отметить, что жители Ставрополья все чаще высказывают свою обеспокоенность перед властями из-за роста цен на продукты. В частности, стало известно, что цены на яйца в регионе официально превысили отметку в 100 рублей за десяток.

Эта вкуснятина понравится детям и взрослым!!! Всего 3 ингредиента/Жареные бананы/Сладкая Жизнь
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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