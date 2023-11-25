Россияне массово стали покупать бункеры в Ростове

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

К концу 2023 года увеличилось количество жителей Ростовской области, стремящихся построить подземные бункеры на своих дачных участках. Леонид Синельников отмечает, что интерес к бункерам увеличился на треть по сравнению с началом года. Жители выражают беспокойство из-за активности ПВО в регионе.

Фото: Midjouney: Бункер для семьи изнутри

Вместе с ростом спроса на бункеры растет и их цена, что объясняется увеличением стоимости строительных материалов и оборудования. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Эксперт указывает на затраты на оборудование, его ремонт и дорогие запчасти как основные факторы увеличения цен в сфере строительства подземных сооружений, прогнозируя рост от 10 до 15%.

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