Решение Верховного суда отменяет скандальные квоты Росрыболовства для коренных народов

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Росрыболовство вызвало волну протестов своим скандальным приказом о квотах на вылов рыбы для представителей коренных народов. Однако, после жарких судебных прений, Верховный суд в Магадане принял сторону юриста и представителя коренного народа, Виктора Замиралова.

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Суд отменил ограничения и подтвердил право коренных народов на традиционную хозяйственную деятельность, независимо от места проживания. Это решение признало важность сохранения связи с традиционными территориями и образом жизни предков.

Как сообщает newizv.ru, Росрыболовство обязано выплатить 300 рублей в компенсацию расходов Замиралова. Решение подлежит апелляции в течение месяца. С этим решением, Верховный суд признал права малочисленных коренных народов России, численность которых составляет около 315 тыс. человек.

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