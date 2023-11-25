Ученые сказали о мощной магнитной буре, которая ударит по России в ближайшие дни

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В эти выходные ученые прогнозируют значительные изменения в геомагнитном поле, что приведет к сильным магнитным бурям. Первое воздействие пройдет с резким скачком от спокойных 2 баллов до уровня угрозы, достигающей 4 баллов.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Этот высокий уровень активности сохранится до вечера 26 ноября. В воскресенье после 18:15 он уменьшится до 3 баллов и будет длиться еще два дня, снижаясь только к 28 ноября. Ученые отмечают, что во второй половине ноября магнитные бури становятся долговременными, что оказывает значительное воздействие на людей, подверженных метеозависимости.

Постоянное напряжение и стресс могут привести к негативным последствиям, особенно с головными болями, мигренью и изменением артериального давления. Поэтому специалисты рекомендуют поддерживать нормальный режим сна, избегать излишней физической нагрузки, отказаться от употребления вредной пищи, в том числе соленой и жирной, а также воздержаться от употребления алкоголя в эти дни и добавить больше фруктов и овощей в рацион, сообщает prufy.ru.

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Магнитная буря - удар по планете. Magnetic Storm.