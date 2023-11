Your browser does not support the audio element.

В эти выходные ученые прогнозируют значительные изменения в геомагнитном поле, что приведет к сильным магнитным бурям. Первое воздействие пройдет с резким скачком от спокойных 2 баллов до уровня угрозы, достигающей 4 баллов.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0