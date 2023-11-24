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Кинологи советуют остерегаться скидок при выборе породистых собак

2:42
Общество

При покупке чистокровного пса важно помнить несколько рекомендаций, которые помогут вам избежать мошенничества и нечестных заводчиков. Об этом подробно рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинологи советуют остерегаться скидок при выборе породистых собак
Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

Фермы с щенятами

Кинологи советуют избегать приобретения собак на фермах, где массово разводят щенков. В таких местах часто собаки вырастают в несанитарных условиях. Фермеры не предоставляют документы на животных, не регистрируют их и редко делают необходимые прививки. Это может привести к проблемам со здоровьем в будущем.

То же самое относится и к приобретению собак по объявлениям в интернете. Низкая цена может быть связана с отсутствием документов. Однако такие сделки могут быть мошенническими: через некоторое время вы можете обнаружить, что ваш милый той-терьер превратился в гигантского пса, мало похожего на своих родителей.

Заводчики

Надежного заводчика стоит искать на крупных кинологических выставках или через опытных собаководов.

При общении с заводчиком уточните, сколько лет существует питомник, сколько собак в нем уже родилось. Спросите о титулах, полученных выпускниками питомника, узнайте, как содержатся животные и чем их кормят. Покупка щенка на месте его рождения позволяет оценить условия содержания, взаимоотношения между животными и познакомиться с матерью щенка, сообщает Радио 1.

Надежные заводчики не предлагают скидок и не настаивают на срочной покупке. Они могут задавать много вопросов о вашем финансовом положении и планах по уходу за щенком.

Договор

Перед приобретением составьте договор купли-продажи. Укажите кличку щенка, зарегистрированную в родословной книге РКФ, дату рождения, номер клейма и, если собака чипирована, номер чипа. Также укажите пол, породу, кличку и номера родителей. В договоре могут быть предусмотрены особые условия, о которых следует договориться с заводчиком.

Документы

Удостоверьтесь, что вместе с щенком вам передали все необходимые документы: ветеринарский паспорт с отметками о вакцинации и обработке от паразитов, а также метрика щенка (его первичный документ для последующей регистрации в родословной). Собака должна иметь клеймо на внутренней стороне уха или в паху — основной способ идентификации в Российской кинологической федерации и других официальных кинологических системах страны.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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