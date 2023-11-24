Бизнес-идеи для заработка в новогодние праздники

На новогодних праздниках можно заработать, занимаясь различными видами бизнеса. Несколько топовых бизнес-идей для заработка предложила читателям Pravda. Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.

Фото: ВКонтакте

Продажа новогодних товаров, таких как елки, гирлянды, пиротехника, новогодние игрушки и подарки ручной работы.

Предоставление услуг, таких как прокат лыж, коньков, сноубордов, такси, сдача квартиры в аренду, украшения помещений, проведение фотосессий.

Организация развлекательных мероприятий, таких как аренда новогодних костюмов, проведение праздничных мероприятий, продажа подарочных наборов.

Эти идеи могут помочь вам заработать на новогодних праздниках, привлекая клиентов и удовлетворяя их потребности в этот праздничный период.

С чего начать:

Выбор идеи: определитесь, к чему у вас лежит душа и на что у вас хватит ресурсов, в том числе терпения. Регистрация бизнеса: процедуру можно пройти онлайн через портал "Госуслуги", на сайте или в приложении банка. Планирование вложений и рисков: прежде чем запустить дело, следует просчитать все вложения и риски, чтобы не уйти в убыток под Новый год.

Для законного ведения бизнеса и реализации продукции необходимо оформить определенный пакет разрешительных документов. Конкретный перечень документов зависит от вида продукции и вида деятельности.