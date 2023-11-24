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"Не знаю такого": Песков не следит за историей вокруг певца Шарлота

0:55
Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам скандал с арестом певца Эдуарда Шарлота, который в свое время сжег свой российский паспорт.

"Не знаю такого": Песков не следит за историей вокруг певца Шарлота
Фото: kremlin.ru

"Честно говоря, даже не знаю, кто это. К сожалению, тут не могу вам помочь", — ответил официальный представитель Кремля в пятницу, 24 ноября.

Напомним, 25-летнего Шарлота, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Санкт-Петербурга практически сразу после прилета.

Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве, который он учинил по возвращению в Россию. Скандального исполнителя на 13 суток оправили в камеру.

Ранее "Правда ру." сообщала, что певец-патриот Shaman отказался принять вызов Шарлота провести музыкальную дуэль, назвав оппонента "умершим".

На скандального певца Шарлота возбудили дела
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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