Три уголовных дела возбудили против Шарлота

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Три уголовных дела возбудили против певца Шарлота, сообщила в пятницу глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

"Блогеру-русофобу, ЛГБТ-пропагандисту" вменяют ч. 4 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" и 148-ю статью — "Оскорбление чувств верующих", уточнила общественница.

Обвинения Эдуарду Шарлоту пока не предъявлены — он отбывает административный арест за мелкое хулиганство в питерском спецприёмнике.

В общей сложности ему может грозить до шести лет колонии, не скрывает радости Мизулина.

По данным телеграм-канала Mash, основанием для уголовного преследования Шарлота стало заявление православных активистов движения "Сорок сороков".