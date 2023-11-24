Песков: скоро состоится большая пресс-конференция Путина

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 24 ноября, анонсировал скорое проведение большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Фото: kremlin.ru

Об этом сообщает агентство ТАСС, цитируя лаконичные слова официального представителя Кремля.

"Скоро", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, когда журналисты смогут напрямую задать свои вопросы российскому лидеру.

Также Песков отметил, что очередное послание Путина Федеральному собранию РФ пройдет своевременно. Конкретные даты пресс-секретарь президента не назвал.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023