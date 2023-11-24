Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил запад в ослаблении помощи Украине.
Глава МИД Литвы назвал комичным то, что РФ получает больше поддержки от союзников, чем Украина.
"Северная Корея помогает России больше, чем Евросоюз помогает Украине", — выразил своё мнение глава Литвы.
Он призвал немедленно пересмотреть политику, так как под угрозой может оказаться Литва.
Ранее Ландсбергис заявил о перспективе втягивания Украины в мирные переговоры с Россией.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.