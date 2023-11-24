Владимир Путин принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023. Президент лично убедился в возможностях ИИ, попросив его рассказать сказку.
Главе государства предложили протестировать ИИ, задав ему вопрос голосом. "Придумай новогоднюю сказку", — поручил Путин.
Электронный мозг не заставил себя ждать и вывел текст на экран. В нём повествовалось о тушении пожара избушке Деда Мороза и Снегурочки.
Дали задание озвучить написанное.
— Что могут сделать с пожаром? — читает ИИ жестяным голосом.
— Вертолёты поставить, — комментирует Путин.
"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) проходит 22-24 ноября под эгидой Сбербанка. Путин выступил в пятницу на пленарном заседании конференции.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.