ИИ рассказал Путину сказку

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Владимир Путин принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023. Президент лично убедился в возможностях ИИ, попросив его рассказать сказку.

Фото: TG-канал "Пул N3"

Главе государства предложили протестировать ИИ, задав ему вопрос голосом. "Придумай новогоднюю сказку", — поручил Путин.

Электронный мозг не заставил себя ждать и вывел текст на экран. В нём повествовалось о тушении пожара избушке Деда Мороза и Снегурочки.

Дали задание озвучить написанное.

— Что могут сделать с пожаром? — читает ИИ жестяным голосом. — Вертолёты поставить, — комментирует Путин.

"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) проходит 22-24 ноября под эгидой Сбербанка. Путин выступил в пятницу на пленарном заседании конференции.