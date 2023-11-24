Минцифры централизует системы видеонаблюдения всех городов России

Минцифры централизует все системы городского видеонаблюдения России через единую платформу. Данную инициативу могут включить в нацпроект "Экономика данных". На реализацию может быть потрачено 12 млрд рублей. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Фото: Илья Массух, цифровое будущее, электронный пропуск

Отмечается, что в городах РФ работают 1,2 млн камер. Лишь половина из них установлена на государственные средства и подсоединена к централизованным системам в регионах. Тем не менее, как уточняет издание у городских властей нет доступа к частным камерам. В связи с этим появилась идея создать платформу для обработки и сохранения данных, которая должна быть связана с региональными системами.

К 2030 году число камер видеонаблюдения в РФ достигнет 5 млн. Отмечается, что они будут подсоединена к ИИ-системам, которые смогут совершать обработку видеопотока.