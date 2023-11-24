Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова рассказала, что осталась без всего за границей

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Марина Овсянникова, работавшая редактором на Первом канале, рассказала о тяжёлой жизни за границей.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cr4G_YzoO3u/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== by марина овсянникова

Вышедшая в эфир Первого канала с антивоенным плакатом Марина Овсянникова написала пост с жалобой на бедственное положение за рубежом.

Журналистка напомнила, что выступала против СВО и боролась за прекрасную Россию будущего, пытаясь доказать жителям Европы, что не все россияне "орки и имперцы".

"Потеряв всё и оказавшись в вынужденной эмиграции без денег, жилья и работы, теперь я борюсь исключительно за то, чтобы выжить и накормить своего ребёнка", — цитирует слова Овсянниковой Telegram-канал "Небожена".

Ранее Марина Овсянникова из больницы высказалась о своём отравлении.