Марина Овсянникова, работавшая редактором на Первом канале, рассказала о тяжёлой жизни за границей.
Вышедшая в эфир Первого канала с антивоенным плакатом Марина Овсянникова написала пост с жалобой на бедственное положение за рубежом.
Журналистка напомнила, что выступала против СВО и боролась за прекрасную Россию будущего, пытаясь доказать жителям Европы, что не все россияне "орки и имперцы".
"Потеряв всё и оказавшись в вынужденной эмиграции без денег, жилья и работы, теперь я борюсь исключительно за то, чтобы выжить и накормить своего ребёнка", — цитирует слова Овсянниковой Telegram-канал "Небожена".
Ранее Марина Овсянникова из больницы высказалась о своём отравлении.
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