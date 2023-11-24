В Госдуме призвали слово "брак" приравнять к "семейному союзу" из-за негативной коннотации слова брак

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат от "Новых людей” Антон Ткачёв выступил с иницитивой юридически вписать в "Семейный кондекс" понятие "семейный союз".

Фото: openverse.org by Aleksandr Zykov is licensed under CC BY-SA 2.0

В Госдуме призвали уравнять в значении слово "брак" и "семейный союз".

Ткачёв считает, что у людей должен быть выбор "названия документа, подтверждающего их отношения".

Он отметил, что слово брак в России принято воспринимать в негативном контексте.

Журналист Армен Гаспарян прокомментировал инициативу представителя партии "Новые люди".

"Других нерешенных вопросов в эпоху СВО у этого депутата Госдумы нет", — написал Гаспарян в своём Telegram-канале.