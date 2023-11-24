Депутат от "Новых людей” Антон Ткачёв выступил с иницитивой юридически вписать в "Семейный кондекс" понятие "семейный союз".
В Госдуме призвали уравнять в значении слово "брак" и "семейный союз".
Ткачёв считает, что у людей должен быть выбор "названия документа, подтверждающего их отношения".
Он отметил, что слово брак в России принято воспринимать в негативном контексте.
Журналист Армен Гаспарян прокомментировал инициативу представителя партии "Новые люди".
"Других нерешенных вопросов в эпоху СВО у этого депутата Госдумы нет", — написал Гаспарян в своём Telegram-канале.
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