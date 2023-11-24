Верховный Суд: даже жесткая защита своей жизни - не преступление

3:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Верховный суд России выступил с заявлением, что защита своей жизни не является преступлением даже при нанесении нападающему вреда и ущерба — рассказывают "Новые Известия".

Фото: http://nacikesener.com/

Сообщается, что шестой кассационный суд общей юрисдикции в последнем обзоре пояснил, что "защита своей жизни, особенно если защищается женщина, не является преступлением, даже если нападающему причинен вред".

Указания Верховного Суда чётко говорят о том, что "в делах о превышении пределов самообороны все сомнения необходимо трактовать в пользу обвиняемого".

Судом был рассмотрен пример жительницы Оренбургской области, получившей 10 месяцев ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью нападавшему.

Мужчина, схвативший её, ударил, душил за горло, и отпустил только тогда, когда женщина нащупала кухонный нож и трижды ударила им насильника.

В суде первой инстанции решили, что она превысила пределы самообороны — дескать, у нападавшего не было ножа (а лишь руки), а еще "мужчина оказался в больнице, а женщина — нет".

Приговор был отменен по кассации, а уголовное дело против женщины прекратили в связи с отсутствием состава преступления — женщина защищалась, и когда её душили, она не могла трезво соизмерять свои действия.

"В России это решение было особенно важным, так как огромное количество дел по самообороне, по которым несправедливо осуждены многие россиянки, требовали пересмотра. Женщины теряют свободу после того, как чуть не потеряли жизнь" — отмечает издание.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде России, с января по июль 2023 года по статье 108 УК "Убийство при превышении пределов необходимой самообороны" были оправданы всего двое. 132 человека получили сроки, при том, что ВС РФ ещё десять лет назад выпускал разъяснения по делам о самообороне.

Тем не менее, всё упиралось в определение угрозы жизни. По словам экспертов, такие дела часто отправляются в суд не со статьёй "Превышение пределов самообороны", а по более тяжким статьям, в основном "Убийство".

В качестве примера есть смысл рассмотреть дело с избиением женщины, за которую вступился её родственник. Всё происходило на глазах у детей, которые видели как "потерпевший" таскал их маму за волосы и угрожал убить.

Выводы суда о том, что обвиняемый превысил пределы необходимой обороны, не основаны на фактических обстоятельствах дела. В таких случаях нужно принимать решение, исходя из здравого смысла. Родственника оправдали через кассацию.

Как заявила адвокат по уголовным делам Ирина Якубовская, заступиться за родственников в случае нападения на них — это естественная человеческая реакция. Никаких предупредительных действий человек просто не успевает предпринять, когда действовать надо по обстановке. Чаще всего адвокаты часто ходатайствуют о назначении экспертизы.

Она подчеркнула, что "в критической ситуации всё же стоит быть осмотрительными, так как практика оправдательных приговоров всё ещё редкое явление в России".

А навыками самообороны нужно учить детей ещё в школе, как и законодательству — чтобы уже тогда были понятны пределы допустимого.