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Тишковец: атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд

0:59
Общество

В Москве впервые за 50 лет показатели барометров опустились до 719,7 миллиметра ртутного столба. Об этом написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Тишковец: атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд
Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что показатель был зафиксирован в 6:00 пятницы, до 24 ноября рекордно низкий показатель был на 722,3 миллиметрах в 1973 году. Тишковец написал, что давление в Москве продолжает снижаться из-за приближения центра североатлантического циклона

Он написал, что при таком давлении жители Москвы могут ощутить, что поднялись на высоту башни "Евразия" (308,9 метров). В ближайшие часы, по словам специалиста, давление может упасть до 717 миллиметров ртутного столба.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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