Алексей Арестович* прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что нельзя проводить выборы во время военного положения.
Украинский военный аналитик не согласился с утверждением президента Украины о невозможности одновременно заниматься войной и выборами.
Арестович* уверен, что всё зависит от политической воли властей страны. Он привёл в примеры страны, где демократический процесс не останавливают, несмотря на военный конфликт.
"Мы имеем примеры в современной истории, когда выборы не отменялись из-за действия военного положения в стране — в Южной Корее и Израиле", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Ранее Алексей Арестович предупредил, что при потере легитимности власти приказы будут саботироваться.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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