Арестович* ответил Зеленскому о невозможности проведения выборов во время военного положения

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Алексей Арестович* прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что нельзя проводить выборы во время военного положения.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Украинский военный аналитик не согласился с утверждением президента Украины о невозможности одновременно заниматься войной и выборами.

Арестович* уверен, что всё зависит от политической воли властей страны. Он привёл в примеры страны, где демократический процесс не останавливают, несмотря на военный конфликт.

"Мы имеем примеры в современной истории, когда выборы не отменялись из-за действия военного положения в стране — в Южной Корее и Израиле", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович предупредил, что при потере легитимности власти приказы будут саботироваться.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.