"Стародворье", "Ложкаревъ", "Сибирская коллекция": Роскачество назвало марки пельменей, в которых нашли бактерии

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Российская система качества (Роскачество), проведя анализ состава сортов популярных у россиян сортов пельменей, нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в полуфабрикатах нескольких брендов.

Фото: openverse by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0

Был изучен состав пельменей 20 известных брендов и результаты проверки вряд ли обрадуют любителей этого блюда русской кухни.

Так в полуфабрикатах "ВкусВилл" были обнаружены бактерии листерии, а в пельменях марок "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция" и "Рестория" обитали палочки сальмонеллы.

В замороженных пельменях брендов "Останкинские традиционные", "Стародворье", "Ложкаревъ" и "Зеленая линия" эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку.

И если вы думаете, что фарш в пельменях чисто мясной, то спешим огорчить. Перемолотые кости домашнего скота найдены в продукции торговых марок "Горячая штучка", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar.

Одним словом, хорошие пельмени могут быть только домашними, слепленными самостоятельно.

Идеальные пельмени сочные и не развариваются. Секретная Фишка в приготовлении!