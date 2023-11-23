Российская система качества (Роскачество), проведя анализ состава сортов популярных у россиян сортов пельменей, нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в полуфабрикатах нескольких брендов.
Был изучен состав пельменей 20 известных брендов и результаты проверки вряд ли обрадуют любителей этого блюда русской кухни.
Так в полуфабрикатах "ВкусВилл" были обнаружены бактерии листерии, а в пельменях марок "Горячая штучка", "Мясной дворик", "Сибирская коллекция" и "Рестория" обитали палочки сальмонеллы.
В замороженных пельменях брендов "Останкинские традиционные", "Стародворье", "Ложкаревъ" и "Зеленая линия" эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку.
И если вы думаете, что фарш в пельменях чисто мясной, то спешим огорчить. Перемолотые кости домашнего скота найдены в продукции торговых марок "Горячая штучка", "Ложкаревъ", "Стародворье", "Тураково" и Caesar.
Одним словом, хорошие пельмени могут быть только домашними, слепленными самостоятельно.
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