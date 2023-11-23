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В аэропорту Перми эвакуировали людей из-за сообщений о подозрительных посылках 23 ноября

0:44
Общество

Пресс-служба аэропорта Перми сообщила об эвакуации грузового терминала предприятия. Источник указал, что под подозрение попали посылки, в которых могли находиться боеприпасы. Такую информацию приводит telegram-канал РИА Новости.

В аэропорту Перми эвакуировали людей из-за сообщений о подозрительных посылках 23 ноября
Фото: https://www.securitymedia.ru

В пермских СМИ говорится, что в грузовой комплекс "Большого Савино" были вызваны полицейские и кинологи. Обыск помещения показал, что опасных объектов на территории аэропорта нет.

Работа пассажирского терминала и обслуживание авиарейсов проходила в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что в Челябинской области эвакуировали двенадцать школ 23 ноября.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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