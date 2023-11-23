Пресс-служба аэропорта Перми сообщила об эвакуации грузового терминала предприятия. Источник указал, что под подозрение попали посылки, в которых могли находиться боеприпасы. Такую информацию приводит telegram-канал РИА Новости.
В пермских СМИ говорится, что в грузовой комплекс "Большого Савино" были вызваны полицейские и кинологи. Обыск помещения показал, что опасных объектов на территории аэропорта нет.
Работа пассажирского терминала и обслуживание авиарейсов проходила в штатном режиме.
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